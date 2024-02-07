شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يدعم حالة الاصطفاف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه بقرارات النيابة العامة للإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا، والتى تعكس الاستمرار في خلق أجواء طيبة تساعد على استمرار حالة الاصطفاف الوطني الذي نعيشه الآن.

وأضاف رئيس الحزب أن استمرار موجات الإفراج التى بدأت مع الدعوه للحوار الوطني سيكون لها أثر كبير على نجاح الحوار الوطني في مرحلته الثانيه، مشيدا بالنحو الذي تنتهجه الدوله المصرية بقيادة الرئيس السيسي نحو ترسيخ مبدأ أن الخلاف لا يفسد للوطن قضية، وهو الشعار الذى كان عنوانا للمرحلة الأولى من الحوار.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، صرح بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا، من بينهم ثلاث زميلات صحفيات إعلاميات.

وأضاف المنسق العام أن مجلس الأمناء يثمن هذه الإفراجات، ويشكر كل من بذل جهدا لتحقيقها، ويعتبر أنها تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والايجابية لاستمرار نجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و أفضل.