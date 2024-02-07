الاب بوعبود تسلم شهادة تقدير من رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في الإمارات

تسلّم رئيس المعهد الفني الانطوني لبنان النقيب الأب شربل بوعبود شهادة شكر وتقدير من رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في الإمارات الشيخ احمد بن محمد الجروان ومؤسسة الثقافة الاسلامية والتسامح الديني واللجنة العليا للأخوة الإنسانية وذلك بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة لتوقيع وثيقة الاخوة الإنسانية لتعزيز السلام العالمي والتعايش السلمي وذلك لتنظيم المعهد لقاء حول الوثيقة بحضور ممثلي الطوائف.

وشكر بوعبود، الجروان، على هذا التقدير معتبراً ان "الوثيقة هي خارطة طريق نحتاجها اليوم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة العربية".

ولفت الى أن "وثيقة الأخوة الإنسانية طريق لصنع السلام بين الدول والشعوب وبنائه على الحقيقة والحرية والعدالة وعلى إحترام الآخر وتعزيز الحوار ونبذ الحروب والنزاعات لتأمين كرامة الإنسان وحقوقه وحماية الطبيعة والبيئة".