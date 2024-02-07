انتخابات رئاسية مبكرة في أذربيجان اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - دُعي من أكثر من 6 ملايين أذربيجاني للتوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن يجري الاقتراع الرئاسي المقبل في أذربيجان في العام 2025، لكن رئيس الدولة الواقعة في منطقة القوقاز قرر تقديم موعد التصويت.