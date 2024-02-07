المقاومة الفلسطينية تخوض قتالا عنيفا ضد قوات الاحتلال في مخيم نور الشمس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الفلسطينية، أن كتيبة طولكرم "الرد السريع" تخوض قتالا عنيفا حاليا ضد قوات الاحتلال في مخيم نورشمس

وقالت كتيبة طولكرم في بيان لها : يخوض المجاهدين من أبناء الرد السريع اشتباكات عنيفة داخل مخيم نورشمس مع جيش العدو، في هذه اللحظات وقد تمكنا من أستهداف الآليات العدو في أماكن متفرقة داخل المدينة .

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف قاعدة خربة ماعر بصاروخ "فلق 1"، وإصابته مباشرتا.

وقالت المقاومة الإسلامية حزب الله في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:50 من مساء يوم الاربعاء 07-02-2024 قاعدة خربة ماعر بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة.‏