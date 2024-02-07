إعلام عبري: بلينكن أبلغ نتنياهو قلق بايدن بشأن العملية العسكرية في رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت القناة الـ12 العبرية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء لقائهما في تل أبيب الأربعاء، قلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، من وجود أكثر من مليون فلسطيني في رفح، لا يعرفون إلى أين يذهبون في حالة عملية عسكرية هناك.

وحسب القناة العبرية، فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رد على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إسرائيل لا تستطيع إنهاء الحرب، دون القضاء على قوّة حماس في رفح وأنها واعية لهذه المشكلة.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، باستشهاد مدير الشرطة الخاصة بمدينة رفح مجدي عبد العالـ إثر استهداف الاحتلال لسيارته في رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما نقلته الجزيرة عن مصادرها.

وأوضحت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، أن مجدي عبد العال، مسؤول قوات التدخل وحفظ النظام بجهاز الشرطة؛ استشهد جرّاء قصف الاحتلال لسيارته خلال مهمة تأمين شاحنات المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة.

قالت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، إن 6 أشخاص كانوا يحرسون شاحنة مساعدات استشهدوا في قصف إسرائيلي على شمال رفح جنوبي القطاع.