شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر: قرارات تاريخية للرئيس السيسى لرفع الأعباء عن الفئات البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة الحد الأدنى للمعاشات بالقرارات التاريخية وغير المسبوقة لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء ترجمة حقيقية علي أرض الواقع لدعم و حماية المواطن من الأزمات العالمية، وتأكيد على شعور الرئيس بنبض الشارع المصرى.

وأضاف الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يولى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمام خاص، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات بالعمل علي رفع معاناة المواطنين.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أنه على الرغم من الأزمات العالمية التى انعكست على اقتصاديات الدول المختلفة الا ان مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قدمت حزمة عير مسبوقة لحماية الفئات البسيطة على وجه التحديد.