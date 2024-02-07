شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النواب: استمرار جهود الدولة لمواجهة مافيا الأسعار يدعم استقرار الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بالتراجع الشديد في سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الماضية بعد تكثيف الجهات المعنية من حملاتها لضبط المتلاعبين بأسعار الصرف وهو ما يعطي رسالة إيجابية بأن الأمور بدأت في التحسن.

وأكدت عضو مجلس النواب أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي لمختلف الأجهزة المعنية لإدارة الأزمة الاقتصادية التي تُحاك ضد مصر، هو ما ساهم في التراجع الكبير في سعر الدولار.

وأوضحت النائبة هند رشاد أنه مع استمرار جهود الدولة سوف يستمر الهبوط الحاد لسعر الدولار، مع المجهود الكبير الذى تقوم به الأجهزة المعنية في حربها على مافيا الأسعار، وقد وجهت حملات أمنية مكبرة استهدفت تجار العملة بالسوق السوداء الذين يضرون بالاقتصاد الوطني، ومحتكري السلع الغذائية لرفع سعرها.

وثمنت النائبة هند رشاد بدور الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي، الأمر الذى ساهم في الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط هبطت الأسعار فى السوق الموازية أكثر من 17 جنيها، مع استمرار الهبوط الحاد.