أكسيوس: غالانت أبلغ بلينكن أن رد حماس "السلبي" بشأن تبادل المحتجزين سيدفع إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية في غزة قريبا

افاد موقع "أكسيوس" الاميركي بان وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت أبلغ وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن أن رد حماس "السلبي" بشأن تبادل المحتجزين سيدفع إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية في غزة قريبا.
واشار الى ان بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وغالانت "القلق البالغ" لإدارة الرئيس جو بايدن بشأن توسع محتمل للعمليات العسكرية في رفح. كما ابلغ بلينكن نتانياهو وغالانت بالحاجة إلى حل مشاكل إيصال مساعدات غزة "في أقرب وقت ممكن".
واوضح "اكسيوس" بان بلينكن أكد في إسرائيل دعم واشنطن لدولة فلسطينية وتهدئة التوترات في الضفة الغربية ومنع توسع الصراع.
وذكر موقع "اكسيوس" بان واشنطن تخشى من اندفاع سكان غزة نحو مصر بعد عزم اسرائيل توسيع عملياتها العسكرية إلى رفح اثر رفض حماس الاتفاق الإطاري.
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