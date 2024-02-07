افادت القناة 12 الإسرائيلية بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن أن إسرائيل لا تستطيع إنهاء الحرب قبل القضاء على قوة حماس في قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: نتانياهو أبلغ بلينكن أن إسرائيل لا تستطيع إنهاء الحرب قبل القضاء على قوة حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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