الجيش الاسرائيلي يعلن اعتزامه تمديد الخدمة العسكرية في المستقبل بهدف زيادة عدد جنود الاحتياط

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بان الجيش اعلن اعتزامه تمديد الخدمة العسكرية في المستقبل بهدف زيادة عدد جنود الاحتياط. وفي السياق، اوضح رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغادور ليبرمان بان نشر مشروع قانون التجنيد رسالة تقسم الشعب وتضر بالجنود والأمن القومي،

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