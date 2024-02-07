"قوة كابلان" تستأنف احتجاجاتها ضد حكومة نتانياهو الأسبوع القادم للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب

أعلنت "قوة كابلان" أنها ستجدد احتجاجاتها ضد حكومة بنيامين نتانياهو الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.
وسبق لـ"قوة كابلان" أن نظمت احتجاجات ضد تشريعات "إضعاف القضاء"، ومن المزمع أن تستأنف احتجاجاتها بالتظاهر أمام منازل وزراء وأعضاء كنيست.
وفي وقت سابق، أعلن منظمو التظاهرات في اسرائيل تأسيس "قوة كابلان" (نسبة إلى ساحة كابلان)، التي تهدف إلى استمرارية التظاهر ضد خطة "إصلاح القضاء".
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