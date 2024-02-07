اجتياح المدينة المكتظة بالسكان .. إسرائيل : لا خطة لتقليل القتلى المدنيين في رفح

الشارقة - اميمة ياسر - كشف قائد عسكري إسرائيلي أن الجيش ليست لديه خطة حتى الآن لكيفية تقليل أعداد القتلى المدنيين المحتملين في رفح، مع تزايد المخاوف بشأن اجتياح المدينة المكتظة بالسكان جنوبي قطاع غزة، بحسب شبكة سي إن إن.

وقال القائد المسؤول عن العملية العسكرية الإسرائيلية جنوبي قطاع غزة دان غولدفوس، الأحد، لـ "سي إن إن" إنه سيعمل على هذه الخطة "إذا ومتى" تلقى الأمر بدخول قواته المنطقة.

وأضاف غولدفوس، المشرف على الفرقة 98 في الجيش: "حتى الآحد لم تصدر الأوامر بعد"، وفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وتثير التلميحات والتهديدات الإسرائيلية لاجتياح رفح مخاوف من تعريض حياة النازحين الفلسطينيين للخطر، وذلك بعد مقتل نحو 28 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب وفق وزارة الصحة في غزة.

وبينما واصل الجيش الإسرائيلي عمليته البرية في الشمال، فقد أصدر تعليماته باستمرار للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة النزوح جنوبا، أولا إلى خانيونس ثم إلى رفح.