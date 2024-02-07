التدريب على رأس العمل.. شروط التقديم ببرنامج القدرات الصناعية والتعدينية

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر مؤسسة مسك ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في استقبال طلبات التقديم على برنامج نماء القدرات الصناعية والتعدينية للكفاءات السعودية من خلال توفير الخبرة العملية والفرصة الوظيفية للعمل في هذين القطاعين وفق شروط ومعايير محددة ومزايا عديدة للمشتركين.

شروط برنامج نماء القدرات الصناعية والتعدينية

ووضعت مسك بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية متطلبات لمن يرغب في التقديم في برنامج بناء القدرات الصناعية والتعدينية ومنها:

أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية وجود معادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من جامعات خارجية. ألا يقل المعدل التراكمي عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4) أو ما يعادلها. إتقان اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم. التفرغ التام للبرنامج . خبرة من 3 إلى 6 سنوات في مجال الصناعة والتعدين. الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات التالية:

الهندسة.

الجيولوجيا.

نظم المعلومات الجغرافية.

علوم الأرض.

إدارة الأعمال.

المالية.

المحاسبة.

القانون.

إدارة المشاريع.

هندسة الحاسب.

تقنية المعلومات.

السياسات العامة.

التعاون الدولي.

الاقتصاد.

مزايا برنامج نماء القدرات الصناعية والتعدينية

– توظيف فوري.

– راتب شهري منافس.

– تأمين طبي (يشمل الزوجـ/ـة – الأبناء – الوالدين) بحسب سياسة الموارد البشرية.

– برامج تدريبية متخصصة.

– مكافأة بناء على تقييم.

طريقة التقديم ببرنامج نماء

قم بإنشاء حسابك الشخصي في "مكان مسك".

اختر هذا البرنامج واضغط على زر التقديم.

سنراجع معايير تقديم طلبك.

سنراجع الفيديو الخاص بك ونقرر ما إذا كان البرنامج مناسبًا لك.

حضور المقابلة الشخصية عن بعد.

سيتم اتاحة الوصول للمتقدمين المقبولين إلى الفرص واختيار الأنسب لهم.

إكمال ثلاث دورات تدريبية قبل بداية البرنامج التدريبي.

سوف يتم التواصل مع المتقدمين من الشركات المستضيفة للفرص التدريبية، ويتم من خلالها عملية التقييم الأخيرة.

سوف يتلقى المتقدمون الذين تم قبول طلبهم بريدًا إلكترونيًا يؤكد تسجيلهم في الفرصة التدريبية.

فيما يتم غلق باب التقديم يوم الأحد الموافق 1 شعبان 1445هـ/ 11 فبراير 2024م.