لماذا فشل الشيوخ الأمريكي في تصويت ارسال مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - جاء اخفاق مجلس الشيوخ الأمريكي في التصويت على مشروع قانون بشأن حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتشديد إجراءات الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وفشل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء في التوصل إلى اتفاق ينص على رصد أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل ، وإصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة، رغم أشهر من المفاوضات الشاقة حوله.

وبضغط من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي دعا إلى مقاطعة المشروع، صوت الأعضاء الجمهوريون ضده.

وكان زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قد أكد في وقت سابق، أن مشروع القانون لن يوافق عليه الكونغرس الأمريكي ولن يصبح قانونا، وقال في مؤتمر صحفي: "لقد أوضح لنا رئيس (مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون) أن هذا لن يصبح قانونا أبدا".

وفي ديسمبر 2023، فشل مشروع قانون مماثل في اجتياز تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وفي 4 فبراير، قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن تخصيص تمويل إضافي في السنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر 2023.

وتضمن مشروع قانون الميزانية المقدم من كلا الحزبين بقيمة 118 مليار دولار كحزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.

كما نص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، التي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن. بالإضافة إلى تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.