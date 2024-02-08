شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: القرارات الرئاسية الأخيرة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عن تقديره للقرارات الرئاسية الأخيرة والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

وأشار حزب حماة الوطن، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تشمل قرارات الحماية الاجتماعية كل فئات الشعب، حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن.

ويؤكد حماة الوطن، أن هذه القرارات سيكون لها تأثير إيجابي كبير في امتصاص الأزمات الاقتصادية، ووضع حل لمواجهة زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وثمن الحزب هذه القرارات، التي تبرهن عن حرص الرئيس الدائم في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.