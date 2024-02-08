شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار ": قرارات الرئيس السيسى غطاء مجتمعي لمواجهة التحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عن بالغ شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على مجمل قراراته الأخيرة التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين في ضوء الحالة الاقتصادية الراهنة.

وقال الحزب في بيان له، إن قرارات الرئيس، اليوم، عكست مدى حرصه الشديد على توفير غطاء وحماية مجتمعية لمجابهة الازمة الاقتصادية، التي تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية.

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن وقت القرارت فاصلا حيث جاءت استباقية لحلول شهر رمضان المبارك مما يعكس شعور الرئيس بحال المواطنين ويرنو دوما للتخفيف عن كاهل البسطاء في ظل تحديات غير عادية .

ووجه حزب المصريين الأحرار رئيسا وأعضاء التحية والتقدير إلى الرئيس القائد والأب لكل مصرى ومصرية الذى يلمس معاناة الناس ولا يدخر جهدا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في توقيت فاصل، مؤكدا أن القيادة السياسية لا تؤول جهدا للعمل من أجل الشعب والوطن.