شرطان لاستكمال قيد حاملي الثانوية الإنجليزية والمعادلة والدبلومة الأمريكية بـ"حلوان الأهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

اشترطت جامعة حلوان الأهلية شرطين لاستكمال قيد الطلاب المقبولين والمرشحين بكليات الجامعة خلال تنسيق نصف العام الدراسي.

وأوضحت الجامعة في قواعد القبول أن يجب على الطلاب المرشحين للقبول وحاصلين على شهادات معادلة العربية إحضار أصل الشهادة العربية موثقة من الدولة المانحة ووزارة الخارجية.

وأشارت القواعد أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية IGCSE، يجب إحضار أصل التسلسل الدراسي موثقا ومعتمدا وأصل شهادة GPA موثقة ومعتمدة.

وأكدت ضرورة إحضار أصل شهادة EST وACT وSAT موثق ومعتمد بالنسبة للدبلومة الأمريكية، وأصل شهادات IG موثقة من المعهد البريطاني ووزارة الخارجية.

وشهدت الجامعات الخاصة والأهلية موسم قبول بالتقديم المباشر الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة الحكومية وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية امتد 15 يومًا.