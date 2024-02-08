الإعلام الأمني العراقي: العدوان الأمريكي الجديد يقوض كل التفاهمات بين بغداد وواشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأربعاء، إن العدوان الأمريكي الجديد يقوض كل التفاهمات بين بغداد وواشنطن

وأكد الخفاجي أن بغداد تحمل الجانب الأمريكي وقوات التحالف الدولي تداعيات هذه الأعمال الخطيرة.

وأعلنت القيادة المركزية "سنتكوم" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، تنفيذ غارة استهدفت قياديا بارزا في ميليشيا حزب الله العراقية في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربة الصاروخية في بغداد جاءت ردا على الهجوم الذي تعرضت له القوات الأمريكية في قاعدة "البرج 22" الأردنية وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة نحو 40 آخرين.

وأشارت القيادة الوسطى الأمريكية إلى أن القيادي المستهدف مسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية بالمنطقة، مؤكدة أنها لن تتردد في تحميل المسؤولية لكل من يهدد سلامة قواتها.

وكان مصدر أمني في كتائب حزب الله أعلن، استشهاد القائد في الحزب أبو باقر الساعدي والذي كان من أعمدة المقاومة في العراق، إثر الاستهداف الأمريكي شرق بغداد.

وبحسب كتائب حزب الله فإن أبو باقر الساعدي، كان ناشطًا مقاومًا ذا ارتباطاتٍ واسعة في المقاومة الإسلامية في العراق.

ويعد "الساعدي" أرفع مسؤول عراقي تغتاله الولايات المتحدة منذ اغتيال أبو مهدي المهندس.

وأفادت مصادر أمنية عراقية، بأن القصف في بغداد هو استهداف لمركبة يشتبه أنها تقل شخصية في الفصائل العراقية الذين لديهم ارتباطات بالحشد الشعبي العراقي، حسبما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.