شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، عددا من الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة لغير الحاصلين على عضوية القيد بالنقابة. وجاءت الأوراق المطلوبة للحصول علي تصريح مزاولة المهنة كالآتى: 1 – استمارة طلب الحصل علي تصريح مزاولة مهنة الاعلام . 2 – عقد العمل المبرم بين الوسيلة الاعلامية و طالب التصريح او خطاب من شئون العاملين بالوسيلة اعلامية يوضيح تفاصيل التعامل بين الطرفين 3 – موافقة الجهات الامنية علي مزاولة المهنة داخل مصر بالنسبة للاجانب 4 – صورة بطاقة رقم قومي – جواز سفر ساري حتي تاريخ التقدم 5 – أصل شهادة الميلاد 6 – المؤهل الدراسي 7 – شهادة اداء الخدمة العسكرية (الخدمة العامة ) صورة طبق الاصل 8 – صحيفة الحالة الجنائية سارية حتي تاريخ التقدم 9 - أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء 10 – فلاشة مسجل عليها اعمال طالب التصريح 11 – موفقة اللجنة الفنية علي منح التصريح 12 – دفع الرسوم المقررة

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