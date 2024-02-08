اعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن اجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله وأكد الالتزام بزيادة إيصال المساعدات إلى غزة"، مشيرة الى ان "بلينكن شدد في لقائه الرئيس الفلسطيني على رفض واشنطن أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة".
واوضحت الخارجية الاميركية بأن "بلينكن ناقش مع عباس فوائد إعادة تنشيط السلطة الفلسطيني، وأكد دعم واشنطن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كأفضل سبيل لتحقيق السلام والأمن الدائمين".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: بلينكن أكد لعباس دعم واشنطن إقامة دولة فلسطينية مستقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.