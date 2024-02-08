الخارجية الأميركية: بلينكن أكد لعباس دعم واشنطن إقامة دولة فلسطينية مستقلة

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن اجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله وأكد الالتزام بزيادة إيصال المساعدات إلى غزة"، مشيرة الى ان "بلينكن شدد في لقائه الرئيس الفلسطيني على رفض واشنطن أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة".

واوضحت الخارجية الاميركية بأن "بلينكن ناقش مع عباس فوائد إعادة تنشيط السلطة الفلسطيني، وأكد دعم واشنطن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كأفضل سبيل لتحقيق السلام والأمن الدائمين".