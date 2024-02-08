أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) أنها نفذت مساء يوم الأربعاء، ضربة أسفرت عن مقتل زعيم كبير لكتائب "حزب الله" العراقي، المسؤول عن التخطيط المباشر للهجمات على القوات الاميركية في المنطقة. واكدت ان الضربة جاءت ردا على الهجمات على افراد الخدمة الاميركية، مشيرة الى انه "لا توجد مؤشرات على وقوع اضرار جانبية او خسائر في صفوف المدنيين".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: نفذنا ضربة أسفرت عن مقتل زعيم كبير لكتائب "حزب الله" العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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