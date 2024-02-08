العمليات المشتركة في الجيش العراقي: العدوان الاميركي اعتداء على سيادة العراق ويقوض كل التفاهمات

اصدرت العمليات المشتركة في الجيش العراقي بيانا ردا على اغتيال الولايات المتحدة القياديين في "كتائب حزب الله" العراقية أركان العلياوي وأبو باقر الساعد بطائرة مسيرة. واكد المتحدث باسم العمليات المشتركة في الجيش العراقي، تحسين الخفاجي، إن "هذا العدوان الجديد يقوض كل التفاهمات، كما نحمل الجانب الامريكي وقوات التحالف تداعيات هذه الاعمال الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة البلاد والتي هي نسف فاضح لكل المحادثات التي تحدث بين الجانبيين". وشدد على أن "هذا الاستهداف هو عدوان واضح وخرق للسيادة العراقية وجر للمنطقة إلى تداعيات خطيرة".

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