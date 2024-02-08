بعد قرارات الرئيس.. تفاصيل زيادة رواتب العاملين بالقطاع الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بزيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بقيمة 15 مليار جنيهًا.

كما وجه السيسي، بزيادة إضافية 4,5 مليار جنيه، لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، تتراوح من 250 إلى 300 جنيهًا في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يجري تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأكد فهمي، أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل.

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