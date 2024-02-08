"النشرة": هدوء مشوب بالترقب والحذر الشديدين يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا بأن "حال من الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين، يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري، وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة. وهذا الهدوء خرقه ليلا وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا".

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