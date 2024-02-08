تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الجيش الاسرائيلي باتجاه كفركلا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأنه تتعرض منذ السادسة من صباح اليوم بلدة كفركلا لاعتداءات اسرائيلية حيث تقوم حامية موقع مستوطنة المطلة المقابلة باطلاق نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه الاحياء السكنية في البلدة

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