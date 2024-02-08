وديع الخازن هنّأ الراعي بعيد مار مارون: مسعاه فرصة أخيرة لإنقاذ لبنان

هنّأ عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، عبر اتصال هاتفي، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بحلول عيد القديس مارون، مثنيا على "الجهود المضنية التي يقوم بها الراعي لإخراج الوطن من المأزق الخطر الذي نتخبط به اليوم".

واعتبر أن "هذا المسعى هو بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان، وإبعاده عن الهاوية التي قد تبتلع الجميع ولا تستثني أحدا".