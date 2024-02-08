انت الان تتابع خبر لأول مرة منذ أكتوبر.. ارتفاع إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفق حسابات منصة الطاقة المتخصصة، فإن هذا هو أول ارتفاع في إيرادات صادرات الخام العراقية، منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت قيمة صادرات النفط العراقي إلى دول قارة أوروبا قد تراجعت خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أقل مستوى لها خلال 6 أشهر، إذ انخفضت بنحو 161 مليون دولار عن عائدات شهر نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، التي بلغت 1.571 مليار دولار.



وأظهرت وثيقة من شركة تسويق النفط العراقي "سومو"، أن الإيرادات الإجمالية لصادرات النفط العراقي خلال يناير/كانون الثاني 2024 سجلت نحو 8.025 مليار دولار، مقارنة بإيرادات ديسمبر/كانون الأول 2023، التي سجلت 8.316 مليار دولار.

إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا في يناير

حقّقت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا، في شهر يناير/كانون الثاني 2024، نحو 1.61 مليار دولار، مقارنة مع إيرادات شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، التي بلغت نحو 1.41 مليار دولار، بزيادة 200 مليون دولار.

وبلغت كميات النفط العراقي المصدّرة إلى أسواق القارة الأوروبية في شهر يناير/كانون الثاني 2024 نحو 20.74 مليون برميل، مقارنة مع كميات الصادرات خلال ديسمبر/كانون الأول 2023، التي بلغت نحو 18.5 مليون برميل.

يشار إلى أن إيرادات نوفمبر/تشرين الثاني 2023 كانت قد انخفضت بنحو 471 مليون دولار، مقارنة بإيرادات شهر أكتوبر/تشرين الأول، التي سجلت 2.045 مليار دولار، والتي كانت أعلى من إيرادات سبتمبر/أيلول بنحو 505 ملايين دولار.

وحققت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا، في أغسطس/آب 2023، نحو 2.11 مليار دولار، في حين حققت إيرادات شهر يوليو/تموز تسجيل 1.6 مليار دولار، وفق الأرقام التي نشرتها منصة الطاقة المتخصصة.