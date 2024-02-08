افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "قصف مدفعي على أطراف طيرحرفا والجبين وجبل بلاط. كما على طراف رميش وعيتا الشعب". كما اشار الى "قصف مدفعي عنيف بين كفركلا وعديسة"، لافتا الى ان "القصف المدفعي استهدف سهل مرجعيون، وبلدة الخيام".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": القصف المدفعي استهدف أطراف طيرحرفا والجبين وجبل بلاط ورميش وعيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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