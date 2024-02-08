الشرق الأوسط: مجمل الخسائر في الجنوب بسبب الحرب تبلغ نحو مليار و200 مليون دولار

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن حجم الدمار في لبنان، جراء الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل في الجنوب، ناهر 1.2 مليار دولار، في حين تغيب مشاريع الحلول للأزمة التي تخطَّت شهرها الرابع، حيث لا يحمل الموفدون الدوليون إلا مطالب بانسحاب الحزب من المنطقة الحدودية، وينقلون تهديدات إسرائيلية.
وحصلت "الشرق الأوسط" على نتيجة دراسة للأثر الاقتصادي للحرب، أجرتها جهات غير رسمية، بيّنت أن مجمل الخسائر في الجنوب تبلغ نحو مليار و200 مليون دولار، وهي خسائر مرتبطة بشكل أساسي بالدمار في البنى التحتية والطرقات والمباني والأراضي الزراعية، كما أن هناك نحو 300 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة إقفال المؤسسات وتوقف الأعمال.
في غضون ذلك، أبلغ المسؤولون اللبنانيون خلال لقاءاتهم مع الموفدين الدوليين الذين زاروا بيروت في الأسبوعين الأخيرين، تمسّك لبنان بتطبيق القرار 1701 "من الجهتين بالتوازي"، حسبما أكدت مصادر لبنانية منخرطة في المحادثات مع المسؤولين الدوليين لـ"الشرق الأوسط"، واضعة "الصيغة" التي سرّبها موقع "أكسيوس" الأميركي حول حل يتبلور، ضمن إطار "أفكار ترضي الجانب الإسرائيلي، ولبنان غير معني بها".
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