"حزب الله": الاغتيال الأميركي للساعدي وإخوانه سيزيد مجاهدي العراق إصرارًا على مواصلة الطريق

دان "حزب الله"، في بيان، بشدّة "جريمة اغتيال الشهيد القائد وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) وكوكبة من إخوانه الشهداء على يد قوّات الاحتلال الأميركي في العراق"، معتبرًا أنّها "استمرار لجرائمها السابقة وعدوانها المستمر على شعوب أمتنا في العراق وسوريا واليمن، وانتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وأمنه واستقراره".
ولفت إلى أنّ "لدى حركات المقاومة في المنطقة الثقة التامّة بالمجاهدين من أبناء شعبنا العراقي المجاهد المصرّين على التمسّك بنهج المقاومة والتحرير، ومواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن الإغتيال الآثم سوف يزيدهم إصرارًا على مواصلة هذا الطريق".
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