"حزب الله": الاغتيال الأميركي للساعدي وإخوانه سيزيد مجاهدي العراق إصرارًا على مواصلة الطريق

دان "حزب الله"، في بيان، بشدّة "جريمة اغتيال الشهيد القائد وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) وكوكبة ‏من إخوانه الشهداء على يد قوّات الاحتلال الأميركي في العراق"، معتبرًا أنّها "استمرار لجرائمها السابقة ‏وعدوانها المستمر على شعوب أمتنا في العراق وسوريا واليمن، وانتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وأمنه ‏واستقراره".‏

ولفت إلى أنّ "لدى حركات المقاومة في المنطقة الثقة التامّة بالمجاهدين من أبناء شعبنا العراقي المجاهد المصرّين ‏على التمسّك بنهج المقاومة والتحرير، ومواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن الإغتيال الآثم ‏سوف يزيدهم إصرارًا على مواصلة هذا الطريق".