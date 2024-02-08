العسكريون المتقاعدون يمنعون سيارة وزير من الوصول للسراي الحكومي ووصول وزراء مشيًا

وصل عدد من الوزراء إلى السراي الحكومي للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء.

وعمد العسكريون المتقاعدون إلى منع سيارة أحد الوزراء من الوصول الى السراي الحكومي، فيما وصل بعض الوزراء مشيًا على الأقدام.

هذا، ويعتصم العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح للمطالبة بحقوقهم، مشدّدين على منع أي وزير من الوصول الى السراي الحكومي للمشاركة في جلسة مجل الوزراء.