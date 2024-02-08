"حزب الله": استهدفنا ‏مقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 بثكنة كريات شمونة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:35 من صباح يوم الخميس 08-02-2024، ‏مقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة".

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