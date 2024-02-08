قاووق: لبنان القوي لا يخضع لتهديدات أحد وليس هو من يستجدي الوساطات والضمانات الدولية

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "موقف حزب الله مما يحصل اليوم من وساطات ومفاوضات، هو موقف واحد مع أنصار الله وحركة حماس والجهاد الإسلامي والمقاومة في العراق، والذي يكمُن بوقف العدوان الإسرائيلي أولاً على غزة".

وشدد على أن "العدو الإسرائيلي يهدد لبنان في كل يوم، ولكن المقاومة لا تخشى تهديداته، فهو مهزوم يئِن من جراح بليغة ودامية، والمقاومة استعدت لكل الاحتمالات بما هو أبعد من كل الحسابات، ولن يكون الجنوب إلاّ ساحة لهزائمهم".

ورأى أن "لبنان القوي لا يستجدي أمنه من أحد ولا يخضع لتهديدات أحد ولا يذّله أحد، وليس هو من يستجدي الوساطات والضمانات الدولية، وإنما العدو الإسرائيلي هو الذي يستجدي اليوم دول العالم والوساطات الدولية ويطلب الضمانات لعودة المستوطنين إلى مستوطنات الشمال، لأنهم لا يثقون بقدرة جيشهم على حمايتهم، ويخشون قوة حزب الله، ويعتبرون أن القرار في الجنوب هو قرار السيد حسن نصر الله"، معتبرا أن "العدو الإسرائيلي وصل إلى طريق مسدود ولم يحقق أي هدف من أهداف الحرب، وهو فاقد للقدرة على الحسم، ولن يجني من الحرب إلاّ المزيد من الهزائم وتعميق الخسارة".

ولفت الى أن "أميركا وبريطانيا تعلنان الصداقة مع لبنان والعرب، وتمارسان العداوة"، معتبراً أن "العدوان الأميركي والبريطاني على اليمن هو عدوان على كل الأمة والسيادة والكرامة العربية، ويحق لليمن أن يدافع عن نفسه، وأن يفعل أي شيء ضد الوجود الأميركي والبريطاني في المنطقة".