استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدا فرنسيا، ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، والمدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، ونائب مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية ايمانويل سوكه، والسفير الفرنسي هيرفية ماغرو.
وأشار ماغرو الى ان "الزيارة هي متابعة للزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، وطرحنا خلالها افكارنا بشأن الوضع في جنوب لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر ماغرو التقى ميقاتي: اللقاء متابعة لزيارة سيجورنيه وطرحنا أفكارنا عن الوضع في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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