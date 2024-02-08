اخبار العالم

ماغرو التقى ميقاتي: اللقاء متابعة لزيارة سيجورنيه وطرحنا أفكارنا عن الوضع في جنوب لبنان

0 نشر
0 تبليغ

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدا فرنسيا، ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، والمدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، ونائب مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية ايمانويل سوكه، والسفير الفرنسي هيرفية ماغرو.

وأشار ماغرو الى ان "الزيارة هي متابعة للزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، وطرحنا خلالها افكارنا بشأن الوضع في جنوب لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر ماغرو التقى ميقاتي: اللقاء متابعة لزيارة سيجورنيه وطرحنا أفكارنا عن الوضع في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا