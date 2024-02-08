مكتب رئيس الوزراء العراقي: ما تقوم به القوات الأميركية يدفع الحكومة العراقية إلى إنهاء مهمة هذا التحالف

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن "ما تقوم به القوات الأميركية يدفع الحكومة العراقية إلى إنهاء مهمة هذا التحالف"، في إشارة إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأوضح أن "القوات الأميركية تكرر بشكل غير مسؤول ارتكاب كل ما يقوض التفاهمات والحوار الثنائي"، لافتا إلى أن "القوات الأميركية تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية".