وزير المالية الإسرائيلي أعلن إلغاء الإعفاءات الضريبية للأونروا

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، عن إلغاء الإعفاءات الضريبية للأونروا. ويتزايد احتمال أن تضطر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى وقف خدماتها بنهاية شباط الحالي، وذلك بعد تعليق عدد من الدول على رأسهم الولايات المتحدة الأميركية تمويلها للوكالة، إثر مزاعم إسرائيلية بأنّ 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول.

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