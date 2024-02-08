موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

تنتهي إجازة الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية وطلاب المعاهد العليا والمتوسطة، غدًا الجمعة، بعد أن بدأت الإجازة 24 يناير الماضي وتنتهي الجمعة 9 فبراير.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا.

وبحسب الأجندة أيضًا، فإن الدراسة في الفصل الثاني تنتهي الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.