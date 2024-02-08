رئيس حزب الغد يعرض رؤيته لحل مشكلة الإيجارات القديمة

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن مشكلة الإيجارات القديمة مشكلة كبيرة يعانى منها قطاع كبير من الشعب المصرى، مضيفا أنه آن الأوان لمحاولة اقتحامها وحلها برؤي غير نمطية وغير تقليدية، توازن بين حق المالك فى الاستفادة من ملكه وحق المستأجر فى الخروج الأمن من العلاقة الايجارية، وتحفظ لكل طرف حقه فى توازن يقبل به الطرفين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية بحزب الغد، بحضور جميع قياداتها.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، إنه طرح رؤيته لحل مشكلة الإيجارات القديمة ، مقترحا أن تدخل البنوك الوطنية كطرف ثالث بين المالك والمستأجر، على أن يحدد خبراء البنك سعر المتر فى كل وحدة سكنية حسب مكانها وأهميته من عدمه، على أن تكون البنوك مسؤلة عن فض العلاقة بعد تسعير الوحدة السكنية إما بالبيع للمستأجر بقسط على 10 سنين أو 20 سنة، أو للمالك بقرض يعطيه للمستأجر، ويقوم هو بسداده للبنك على مدة مماثلة.