علّق مكتب وزير الاتصالا في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، على خبر تمّ التداول فيه عبر وسائل التواصل الإجتماعي مفاده بأنّ مرافقي الوزير جوني القرم قد أشهروا سلاحهم واعتدوا على المتقاعدين العسكريين أمام السراي الحكومي، مشيرًا إلى أنّه "ينفي نفيًا قاطعا الخبر الذي يتم تداوله، ويؤكّد أن لا أساس له بتاتا من الصحة".
وأكّد المكتب الإعلامي أنّ "للوزير القرم مرافق أمني واحد واليوم لم يكن معه متواجدًا في السيارة، وقد استقلّ الوزير سيارته الشخصية برفقة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان ووصلا سويًا إلى السراي الحكومي من دون أي مرافقة أمنية، ولدى وصولهما أمام السراي حيث المتظاهرون، قررا سلوك طريق آخر للوصول احترامًا لتحرك العسكريين المتقاعدين".
وشدّد المكتب الإعلامي على أنّ "الخبر المتداول يأتي في سياق الحملة الممنهجة التي تشنّ منذ ايام ضد وزير الاتصالات، وأنّ الوزير القرم يقدّر التضحيات التي قدّمها العسكريون خلال سنوات خدمتهم وهو لا يتوانى أبدًا عن الوقوف إلى جانب موظفي القطاع العام والعمل على إيصال صوتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب القرم نفى إشهار مرافقيه السلاح واعتداءهم على المتقاعدين العسكريين: الخبر بسياق حملة ممنهجة ضد الوزير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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