النشرة: "حماس" لا تريد حُكم غزة بعد وقف الحرب واسرائيل ترفض دور قطر في القطاع

علمت "النشرة" من مصادر فلسطينية ان حركة "حماس" لا ترغب بالاستمرار في حُكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الاسرائيلية، وهي اكدت انها تدعو المنظمّات الدولية والجهات المانحة لتسليم المساعدات المرتقبة مباشرة الى الشعب الفلسطيني من دون ان يكون للحركة أي دور في ذلك.

وقالت المصادر ذاتها إن "حماس" تُدرك ان القطاع غير قابل للحياة من دون اعادة الاعمار وتشييد أمكنة لسكن الغزاويين، وهي ترحّب بأي دولة ترغب بالمؤازرة والمساعدة. علماً ان الاسرائيليين رفضوا أن تتولى قطر اعادة اعمار غزة او تلعب اي دور في القطاع بعد انتهاء الحرب، فيما تحدثت المصادر عن ان الاسرائيليين يرغبون ان تتولى المملكة العربية السعودية دور الوصاية على القطاع، عبر اعادة اعماره. وابدت تل ابيب استعدادها للدخول في مسار حل الدولتين، شرط التطبيع مع الرياض، لكن السعودية رفضت القيام بأي خطوة حالياً قبل الانتخابات الاميركية المقبلة.