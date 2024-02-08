اعلن السفير الايراني مجتبى أماني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "وزير خارجية إيران حسين أميرعبداللهيان سيصل غدا إلى بيروت، حيث سيجري لقاءات هامة مع كبار المسؤولين في الجمهورية اللبنانية في اطار التشاور حول مختلف التطورات والمستجدات".

كانت هذه تفاصيل خبر أماني: :عبد اللهيان يصل غدا الى بيروت لاجراء لقاءات هامة مع كبار المسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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