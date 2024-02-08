انطوان نصرالله لـ"النشرة": منافسة اليد العاملة السورية تدفع اللبنانيين للهجرة ولا يمكن التعامل مع هذا الموضوع بخفة

أشار المحامي أنطوان نصرالله، الى اننا لا نزال على مسافة بعيدة من التسوية الرئاسية، مبديا خشيته من عدم قدرة المجلس النيابي الحالي على انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا ان "انتخاب الرئيس يتطلب تسوية داخلية وخارجية غير واضحة حتى الان، فمنذ انسحاب الجيش السوري من لبنان لم يتم انتخاب الرئيس الا بهذه الطريقة وفي الوقت الراهن لا احد مهتم بلبنان".

وفي حديث لـ"النشرة"، تطرق نصرالله الى قرار بعض الدول تعليق تمويل الاونروا، مشيرا الى ان "الدول العربية قادرة على تأمين استمراريتها في حال وجدت الحاجة لذلك خصوصا ان معظم الدول الاوروبية ستبقى تمول، ولبنان معني برفض قرارات وقف تمويلها".

من جهة ثانية، استغرب نصرالله الاستخفاف بموضوع النزوح السوري، منتقدا ما صدر عن النائب مارك ضو في هذه المجال"، موضحا ان "المشكلة هي اننا امام نزوح جماعي وليست عمالة في لبنان، ففي جميع دول العالم الاولوية في العمل تكون لابناء الوطن اولا والمقيم الدائم كالفلسطيني مثلا"، معتبرا ان "تنظيم العمالة السورية وخلطها بموضوع النزوح امر خطير ويدل على قصر نظر".

ورأى نصرالله ان "موقف ضو كارثي والكارثة الاكبر اذا كان ينم عن موقف جميع التغييرين"، معتبرا ان "منافسة اليد العاملة السورية تدفع اللبنانيين الى الهجرة ولا يمكن التعامل مع هذا الموضوع بهذه الخفة".