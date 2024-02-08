بينها الإنجاز العراقي 2007.. قائمة بالنهائيات العربية الخالصة في كأس آسيا

تدين قطر، حاملة لقب النسخة السابقة من البطولة، بالفضل الكبير في هذا الفوز إلى مهاجمها البارع أكرم عفيف، الذي تألق بتسجيله هدفاً وصناعة آخر، وإلى المعز علي، الذي أحرز هدف الفوز الحاسم قبل نهاية اللقاء بدقائق معدودة.وينتظر "العنابي" مواجهة نارية مع المنتخب الأردني في النهائي المنتظر، الذي سيُقام في ملعب "لوسيل" يوم السبت المقبل، وذلك بعد أن تأهل "النشامى" للنهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخهم، إثر انتصارهم على كوريا الجنوبية (2-0) بأداء حصد إعجاب الجماهير والمحللين.

في مباراة قطر وإيران جاء الشوط الأول من اللقاء مليئاً بالإثارة والتوتر، حيث تمكنت إيران من التقدم مبكراً، لكن قطر أظهرت شخصية قوية واستطاعت الرد سريعاً بتسجيل هدفين، لتُنهي الشوط الأول متقدمة (2-1). وفي الشوط الثاني عادت إيران لتُعادل النتيجة عبر ركلة جزاء، إلا أن الروح القتالية للمنتخب القطري مكَّنته من الحفاظ على هدوئه وتوازنه.

رغم الضغط الكبير الذي مارسته إيران في الدقائق الأخيرة من اللقاء، فإن دفاع قطر كان للهجمات الإيرانية بالمرصاد، وتمكَّن المعز علي من خطف هدف الفوز الثمين الذي قاد "العنابي" إلى بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، معلناً نهائياً عربياً خالصاً للبطولة الآسيوية.