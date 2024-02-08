المقاتلات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الطائرات المقاتلة الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو- 25" في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب سبوتنيك، جاء في بيان الدفاع الروسية، أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الروسية طائرة من طراز "سو – 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، بالتعاون مع الطيران، النار على القوة البشرية ومعدات وحدات اللواء الميكانيكي "72" للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع "128" الأوكراني في مناطق أوغليدار وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 155 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مركبات ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر من طراز "دي – 20".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.