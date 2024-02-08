السفير الروسي لدى ليبيا: تأجيل افتتاح القنصلية الروسية العامة في بنغازي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أجانين، تأجيل افتتاح القنصلية الروسية العامة في بنغازي، مشيرا إلى أن المشاورات مع السلطات في طرابلس مستمرة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال أجانين - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس - "إن افتتاح القنصلية الروسية العامة في بنغازي مازال غير بسيط".. موضحا أن السلطات في طرابلس غير مستعدة حتى الآن للاعتراف بأن الوجود الدبلوماسي الروسي في الشرق يلبي مصالح الشعب الليبي بأكمله.

وأضاف السفير الروسي لدى ليبيا "لأسباب لم يتم شرحها لنا بالكامل، تم تأجيل افتتاح القنصلية العامة الروسية في بنغازي".