اعلن مكتب شؤون الاعلام في الامن العام، أنه "يمكن للرعايا السوريين الذين نزحوا من قرى الجنوب الحدودية بسبب الإعتداءات الإسرائيلية إلى مناطق أكثر أمناً، تقديم طلبات تجديد إقاماتهم لدى مراكز الأمن العام ضمن نطاق سكنهم الحالي حتى إشعارٍ آخر".

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: يمكن للسوريين الذين نزحوا من قرى الجنوب تقديم طلبات تجديد إقاماتهم ضمن نطاق سكنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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