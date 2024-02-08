أقدم العسكريون المتقعادون على إحراق الاطارات أمام مبنى السراي الحكومي، وذلك خلال اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم. وكانت قد انتهت جلسة مجلس الوزراء، حيث أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ "مجلس الوزراء يعقد جلسة السبت المقبل لاستكمال دراسة وضع العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام".

كانت هذه تفاصيل خبر عسكريون متقاعدون أحرقوا الإطارات أمام مبنى السراي الحكومي خلال اعتصامهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.