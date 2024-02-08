سليم عن تعيين رئيس للأركان: مخالفة جديدة ارتكبها ميقاتي وسيُبنى عليها ما يُقتضى لحماية المؤسسة العسكرية

علّق وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم ردًا على سؤال على تعيين رئيس للأركان في الجيش، بالقول: "مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تُضاف الى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيبنى على هذه المخالفة ما يقتضى لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها في وقت يُفترض ان تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية".

ونفى الوزير سليم أن يكون اقترح أي اسماء للتعيينات العسكرية انسجامًا مع رغبة عارمة رسمية وسياسية وروحية بعدم اجراء اي تعيين في الوظائف الشاغرة في غياب رئيس الحمهورية، وقال: "المؤسف ان رئيس الحكومة كان في طليعة الرافضين للتعيينات في ظل الشغور الرئاسي".