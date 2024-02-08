بري التقى وفدًا فرنسيًا: ملتزمون بتطبيق القرار 1701 ونؤكد ضرورة تعزيز الجيش اللبناني

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه في عين التينة وفدًا فرنسيًا ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، "الإلتزام بتطبيق كامل للقرار 1701، كما أكّد ضرورة تعزيز الجيش اللبناني عديدا وعدة والتعاون مع قوات اليونيفل".

وكان قد تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

إلى ذلك، استقبل رئيس المجلس وزير الزراعة العراقي عباس جبر المالكي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما برنامج التعاون الزراعي بين لبنان والعراق.

وبعد الظهر استقبل بري وزير الصحة في لاتفيا حسام ابو مرعي بحضور قنصل لاتفيا لدى لبنان جيرار رنو وتناول اللقاء الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.