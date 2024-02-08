أنهى العسكريون المتقاعدون تحركهم في محيط السراي الحكومي، على أن يعقد اجتماع في ما بينهم مساء اليوم لتحديد التحرك المقبل، بخاصة يوم السبت موعد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وفق ما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لاستكمل درس بند الزيادات بدل الانتاجية للقطاع العام وللعسكريين والمتقاعدين.

كانت هذه تفاصيل خبر العسكريون المتقاعدون أنهوا تحركهم أمام السراي واجتماع مسائي يحدد التحرك المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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